FPÖ und ÖVP zurück am Verhandlungstisch

Nachdem es in der Vorwoche kurz so ausgesehen hatte, als würden die stockenden Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP zu einer neuen Regierung scheitern, sind die beiden Parteien am heutigen Montag, 10. Februar 2025, wieder zurück am Verhandlungstisch. Wie die APA berichtet dürfte seit vergangener Woche trotzdem ein Schritt nach vor wieder gemacht worden sein, kurzfristig gab es ja komplette Funkstille, beide Parteichefs mussten bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen antanzen.

Gibt es Fortschritte in den Verhandlungen?

Die FPÖ soll dabei der ÖVP am Wochenende das Außenministerium angeboten haben, zusätzlich dazu auch die EU-Kompetenzen, die bisher im Kanzleramt vereint waren. Wo es allerdings weiterhin keine Fortschritte gegeben haben dürfte, ist das Thema Innenministerium, das beide haben wollen. Auch sind am Wochenende Verhandler-Protokolle aufgetaucht. Obwohl diese älter sein dürften, wie es heißt, zeigen sie doch teils gravierende Differenzen zwischen den Koalitionsverhandlern. In den geleakten Protokollen geht es unter anderem um eine geplante Kürzung der Sozialhilfe für viele Familien hierzulande.

Teilweise Uneinigkeit bei Asylfrage

Etwas überraschend is dabei eine Uneinigkeit bei der Asylfrage. Die FPÖ-Verhandler wollen „Pushbacks“ an den Außengrenzen und das Asylrecht gegen ein „Notgesetz“ tauschen. Gestrichen werden soll – so die Pläne der FPÖ – auch die CO2-Bepreisung, also jene Abgabe, für die der Klimabonus die Ausgleichszahlung war. Neben der Anhebung des Grundwehrdienstes auf acht Monate soll es auch „Schmerzensgeld“ für die Covid-Maßnahmen geben, wenn es nach der FPÖ geht.

ÖVP und FPÖ sind guter Dinge

Doch die Möglichkeit, dass die Koalition tatsächlich zustande kommt, sei weiter groß. Das zeigt etwa eine Aussage von Oberösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer, der auf den „Ernst der Lage“ hinwies. Niemand könne „mit dem Kopf durch die Wand“ gehen, bei Zweierverhandlungen müsse man immer auch aufeinander zugehen. Die ÖVP sei demnach weiterhin interessiert, eine solche Regierung zustande zu bekommen. Der FPÖ-Bürgermeister von Wels, Andreas Rabl, beschwichtigte ebenfalls und meinte, dass man noch nicht „in große Panik verfallen sollte“.

Bundespräsident „auf alle Szenarien vorbereitet“

Der Bundespräsident bzw. die Bundespräsidentschaftskanzlei sei laut APA jedenfalls „auf alle Szenarien vorbereitet“. Sollten nun die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP platzen, besteht die Möglichkeit auf Neuwahlen, auf erneute schwarz-rote Verhandlungen oder auch auf eine Expertenregierung, die allerdings von einer Mehrheit im Parlament gestützt sein müsste.