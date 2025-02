Judo-Talent Nico Siegl holt Bronze bei den Zrinski Open 2025

Nico Siegl vom Judo Club Bruck an der Mur erreichte am 8. Februar 2025 den dritten Platz bei den Zrinski Open in Kroatien. Bruck/Mur in Kroatien

