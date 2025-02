Wegen Öl-Spur: Mutter und Tochter mit Auto mehrfach überschlagen

Ein schwerer Unfall hat sich in Vorarlberg ereignet, als sich ein Auto wegen einer Öl-Spur auf der L200 mehrfach überschlagen hat.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 20:22 / ©Stefan Körber-stock.adobe.com

Montagvormittag, am 10. Februar 2025, ereignete sich auf der L200 in Andelsbuch (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) ein Unfall, bei dem gleich zwei Frauen verletzt wurden. Eine 49-jährige Frau hat dabei – vermutlich aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn – die Kontrolle über ihr Auto verloren, wie die Polizei berichtet. Daraufhin kam es zum Schleudern und das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge mehrfach. Schließlich ist es auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Mutter und Tochter in Auto eingeklemmt

Beide Insassen – sowohl die Fahrerin als auch ihre 16-jährige Tochter – wurden bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften unter großem Aufwand befreit werden. Sie wurden ins Krankenhaus nach Bregenz gebracht. Wie es zur Öl-Spur gekommen ist, wird nun ermittelt.

Feuerwehrauto in Unfall verwickelt

Ein zweiter Unfall hat sich dann während der Anfahrt eines Feuerwehrautos ereignet. Im Zuge eines Überholmanövers im Ortszentrum von Andelsbuch ist dieses mit einem Auto kollidiert, wobei die 77-jährige Lenkerin aus Vorarlberg verletzt wurde.