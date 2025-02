Dieb versteckt sich vor Polizei hinter der Theke

Im 21. Wiener Gemeindebezirk (Floridsdorf) wurde die Polizei gerufen, weil eine Frau ihre gestohlenen Kopfhörer im Bereich der Schleifgasse geortet hatte. Als die Beamten auf einen E-Scooter-Fahrer zugingen, drehte dieser sofort um und flüchtete in ein Lokal. Dort trafen sie den Mann, einen 46-jährigen Algerier, hinter der Theke versteckt an. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie bei ihm eine Bankomatkarte, die er dem Opfer gestohlen haben soll. Ein Mittäter hatte die Kopfhörer an sich genommen und war geflüchtet, wie sich später herausstellte. Der 46-Jährige ist nun in Polizeigewahrsam, die Ermittlungen zum zweiten Verdächtigen dauern derweil noch an.