Festnahme: 44-Jähriger flüchtet über Zaun aus Kasernengelände

Ein 44-jähriger Mann wurde von der Polizei in Wien Sonntagabend festgenommen.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 20:38 / ©BMI / Gerd Pachauer

Im 14. Wiener Gemeindebezirk (Penzing) wurde Sonntagabend, gegen 22.05 Uhr, ein 44-jähriger Pole festgenommen. Er soll zuvor von einem Bundesheer-Wachorgan auf dem Kasernengelände angetroffen worden sein und sei über den Zaun geflüchtet. Der Bundesheerangehörige wurde in weiterer Folge, nachdem er den Polen verfolgt hatte, von ebenjenem niedergestoßen und dabei leicht verletzt.

Auch Drogen wurden sichergestellt

Die Polizisten konnten den 44-Jährigen jedoch anhalten und vorläufig festnehmen, heißt es nun in einer Aussendung. Bei der Personendurchsuchung konnten sie eine geringe Menge an Drogen sicherstellen, gegen den Verdächtigen wird wegen Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie nach dem Suchtmittelgesetz ermittelt. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.