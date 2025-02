Mehr als halben Kilo Heroin zu Hause: Drogenhändler aufgeflogen

Weil er beim Drogenverkauf erwischt wurde, wurde ein 37-jähriger Serbe in Wels (Oberösterreich) festgenommen.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025

Es war bereits am vergangenen Donnerstag, 6. Februar 2025, als eine aus Serbien agierende Tätergruppierung bei einem Heroinhandel in Wels (Oberösterreich) erwischt wurde, wie die Polizei nun berichtet. Ein 37-jähriger Serbe aus Wels konnte dabei festgenommen werden, er hatte Bargeld, eine kleine Menge Heroin und einen Wohnungsschlüssel bei sich. Seine Wohnung wurde daraufhin durchsucht.

Verdächtiger in Justizanstalt gebracht

Dort fanden die Polizisten dann doch deutlich mehr. „Zwei originalverpackte Heroin-Platten mit je 250 Gramm und weitere Säckchen“, so die Ausbeute der Beamten, wie sie berichten. Insgesamt konnten 631 Gramm Heroin mit fünfstelligem Straßenverkaufswert sichergestellt werden. Weiters fand man auch 37 Gramm Kokain, über 2.500 Euro in verkaufstypischer Stückelung, zwei Handys und einen Laptop. Der Verdächtige zeigte sich teilweise geständig und gab einen Heroinhandel zu. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.