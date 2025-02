Tausende Österreicher liegen flach: Grippesaison nähert sich Höhepunkt

Tausende Österreicher waren in der Vorwoche krank, der Höhepunkt der Grippewelle steht unmittelbar bevor.

Tausende Österreicher waren in der Vorwoche krank, der Höhepunkt der Grippewelle steht unmittelbar bevor.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025

„Wir steuern auf den Höhepunkt der Grippesaison zu“, erklärt Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, am Montag, 10. Februar 2025. Und tatsächlich: Im Vergleich zur Woche davor haben sich die Fälle der grippalen Infekte und Influenza in Österreich noch einmal gesteigert. 109.440 bzw. 9.960 Menschen sind in der vergangenen Woche wegen eines grippalen Infekts bzw. der Influenza (Grippe) flach gelegen.

In Wien gingen Fälle zurück

In Wien wiederum sind beide Zahlen im Vergleich zur Woche davor etwas zurückgegangen. In der Bundeshauptstadt hatte man in der Vorwoche dementsprechend 28.817 Fälle von grippalen Infekten bzw. 1.837 Fällen der Influenza verzeichnet.

Wie man einer Ansteckung vorbeugen kann

„Die zirkulierenden Viren sind genau jene Virusstämme, die in den Influenzaimpfungen enthaltenen sind. Neben der Grippe-Impfung tragen auch einfache Hygienemaßnahmen, wie etwa regelmäßiges Händewaschen, häufiges Lüften von Räumen und das Einhalten von Abstandsregeln, zum Schutz vor Ansteckung und Weiterverbreitung bei“, erklärt Krauter weiter. Es sei zudem „ratsam, das Immunsystem zu stärken, indem man sich gesund ernährt, ausreichend schläft, sich viel in der frischen Luft bewegt, Stress vermeidet und nicht raucht“.

