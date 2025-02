Scheider weist Budget-Vorwürfe zurück: Sondergemeinderat findet statt

Am 26. Februar

Bürgermeister Christian Scheider weist den Vorwurf, dass es keine Transparenz zum Thema Budget gegeben hat, energisch zurück. „Der Prozess ist breitest und transparent aufbereitet“, sagt der Bürgermeister und verweist auf die Sitzungen der vergangenen 14 Tage.

Vorbereitung für den Sondergemeinderat

„Ende Jänner war die Abteilungsleitersitzung, am 4. Februar 2025 gab es den Termin bei Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), heute hat der Konsolidierungsstab unter Einbindung von Finanzstadträtin Mochar und mir getagt. Im morgigen Stadtsenat wird es eine grundlegende Information von Seiten des Konsolidierungsstabes, Herrn Kogler und Herrn Pilz, geben, sowie eine rechtliche Beratung der Stadtsenatsmitglieder zum Thema Budgetprovisorium. Am 19. Februar 2025 findet, wie angekündigt, der Sonderstadtsenat statt. Dieser ist gleichzeitig die Vorbereitung für den Sondergemeinderat am 26. Februar 2025“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider.

Sondersitzung nicht korrekt einberufen

Außerdem fügt er hinzu: „Jene Parteien, die bereits letzte Woche einen Sondergemeinderat forderten, haben keinen umsetzbaren Tagesordnungspunkt vorgelegt, somit wurde die Sondersitzung nicht korrekt einberufen. Nach Prüfung durch die Magistratsdirektorin und laut Stadtrecht ist ein solcher aber erforderlich. Ich kümmere mich jetzt darum, dass der Sondergemeinderat am 26. Februar 2025 rechtskonform abgehalten werden kann.“