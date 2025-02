Wie eine neue Bankenabgabe Österreich beeinflussen könnte

Laut der Arbeiterkammer haben die Banken in den letzten drei Jahren nach Steuern fast 30 Milliarden Euro Gewinn erzielt. Anstatt einen größeren Teil dieser Gewinne in Eigenkapital zu investieren, haben sie hohe Dividenden ausgeschüttet und Aktien zurückgekauft. In vielen anderen EU-Ländern wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um einen Teil dieser außerordentlichen Gewinne abzuschöpfen. In Österreich hat der Gesetzgeber bislang keine entsprechenden Schritte unternommen, doch entsprechende Maßnahmen stehen jetzt zur Diskussion. Mehr dazu hier: Bankenabgabe: Finden ÖVP und FPÖ jetzt doch gemeinsamen Nenner?

Rekordgewinne der Banken in Österreich

Die Banken in Österreich verdienen so viel wie noch nie. Laut der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) haben sie im Jahr 2023 nach Steuern 12,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Schon 2022 waren es knapp 10 Milliarden Euro. Auch für 2024 werden außergewöhnlich hohe Erträge erwartet, da die Banken bereits in der ersten Jahreshälfte überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielt haben. Zum Vergleich: In den Jahren 2015 bis 2021 lag der durchschnittliche Jahresgewinn der Banken bei 5,7 Milliarden Euro – also nur etwa halb so hoch wie zuletzt.

So machen die Banken ihre Rekordgewinne

Seit 2022 verzeichnen EU-Banken Rekordgewinne, weil sie höhere Zinsen nur verzögert an Sparer weitergegeben haben, während die Kreditzinsen schnell angehoben wurden. Zudem nutzten sie günstige EZB-Kredite, um risikolos hohe Zinsen zu erzielen, anstatt diese Mittel in die Wirtschaft zu investieren. Gleichzeitig erhöhten viele Banken Spesen und Gebühren, während sie bei Filialen, Personal und Kundenservice Einsparungen vornahmen.

Rückgang der Bankenabgabe: Weniger Einnahmen trotz hoher Gewinne der Banken

Die Bankenabgabe in Österreich wurde bereits nach der Finanzkrise eingeführt, bringt aber inzwischen viel weniger Geld ein. Anfangs lagen die Einnahmen bei 500 bis 600 Millionen Euro pro Jahr, doch durch Änderungen bei der Berechnung sank die Summe auf nur noch 152 Millionen Euro im Jahr 2023. Insgesamt wurden bisher 5,2 Milliarden Euro eingenommen. Gleichzeitig haben die Banken durch hohe Gewinne ihr Eigenkapital gestärkt und mehr Dividenden ausgeschüttet.

Neue Bankenabgabe: Milliarden für Österreich durch Anpassungen

Eine Möglichkeit zur Anpassung der Bankenabgabe wäre laut der Arbeiterkammer ein zweistufiges Modell. Zuerst könnten die Steuersätze erhöht werden, sodass die Abgabe rund 500 Millionen Euro pro Jahr einbringt. Zusätzlich könnte für fünf Jahre ein Sonderbeitrag in gleicher Höhe eingeführt werden. Damit würden Banken jährlich doppelt so viel zahlen wie bisher. Um diese Maßnahme rechtlich abzusichern, müsste sie als Verfassungsbestimmung festgelegt werden. Mit diesem Modell könnte in den kommenden Jahren jährlich eine Milliarde Euro eingenommen werden.

FPÖ und ÖVP: So könnte die neue Bankenabgabe in Österreich aussehen

Doch die ÖVP und FPÖ haben einen Kompromiss zur Bankenabgabe gefunden, bei dem die Einnahmen nicht nur dem Staat zugutekommen, sondern auch der Bevölkerung. Geplant sind voraussichtlich Maßnahmen wie günstigere Kredite für Häuslbauer, bessere Bargeldversorgung in ländlichen Regionen und Förderung von Start-ups und Exportfirmen. Die Abgabe soll mehr als die ursprünglich geplanten 200 Millionen Euro einbringen und der Gesellschaft direkt nutzen. Wie das genaue Modell schlussendlich aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Häufig gestellte Fragen Warum wird eine neue Bankenabgabe in Österreich diskutiert? Eine Bankenabgabe wird diskutiert, um von den hohen Gewinnen der Banken in Österreich einen Teil abzuschöpfen und dieser Mittel der Gesellschaft zugutekommen zu lassen. In den letzten Jahren haben die Banken Rekordgewinne erzielt, während die Abgabe durch Änderungen bei der Berechnung stark gesenkt wurde. Wie profitieren die Menschen von der Bankenabgabe? Die Einnahmen sollen nicht nur dem Staat zugutekommen, sondern auch direkt der Bevölkerung. Geplant sind unter anderem Maßnahmen wie günstigere Kredite für Häuslbauer, die Sicherstellung der Bargeldversorgung in ländlichen Regionen und die Förderung von Start-ups und Exportfirmen. Warum zahlen die Banken weniger Abgaben als früher? Die Einnahmen aus der Bankenabgabe sind seit ihrer Einführung nach der Finanzkrise gesenkt worden, vor allem durch Änderungen in der Berechnungsgrundlage. So sank das Aufkommen von anfangs 500 bis 600 Millionen Euro jährlich auf nur 152 Millionen Euro im Jahr 2023. Was sind die geplanten Änderungen der Bankenabgabe? Die ÖVP und FPÖ haben sich auf einen Kompromiss verständigt, der sicherstellt, dass die Abgabe nicht nur dem Staat zugutekommt, sondern auch die Bevölkerung profitiert. Es sollen gezielte Maßnahmen getroffen werden, um gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.