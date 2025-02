Diagonale 2025: Graz feiert Film-Premieren und Ehrungen

Das Festival des österreichischen Films, die Diagonale, startet im zweiten Jahr unter der Leitung von Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar mit dem Film „How to be Normal and the Oddness of the Other“ von Florian Pochlatko. Den Großen Diagonale-Schauspielpreis erhält die Theater- und Filmschauspielerin Inge Maux (80), die die Auszeichnung am 27. März bei der Eröffnungszeremonie persönlich entgegennehmen wird. Zudem widmet sich die Festivalschiene „Position“ unter anderem der Dokumentarfilmerin Ivette Löcker.

Pochlatko aus Graz: Weltpremiere und Auszeichnung bei der Diagonale

Pochlatko und Teile des Teams werden am 27. März zur Eröffnung und beim Screening seines Films anwesend sein, der am 16. Feber auf der Berlinale seine Weltpremiere feiert. Bei der Vorstellung der Diagonale-Details am Montagabend wurde das Werk als „fulminantes Debüt mit einer herausragenden Luisa-Céline Gaffron“ beschrieben – ein Film, der „eine große Wunschmaschine darstellt, eine infernalische Komödie und ein Tor zu unserer Gegenwart, einer Zeit voller Monster“. Im Mittelpunkt des Films steht Pia (Gaffron), eine junge Frau, die nach ihrem Aufenthalt in der Psychiatrie in das „normale Leben“ entlassen wird. Der gebürtige Grazer Pochlatko (Jahrgang 1986) studierte Regie an der Filmakademie Wien, u.a. bei Michael Haneke. Zu seinen bisherigen Arbeiten gehören Musikvideos sowie der Kurzfilm „Erdbeerland“, der 2013 auf der Diagonale mit dem Preis für den besten Kurzfilm ausgezeichnet wurde.

Inge Maux: Eine Schauspielerin, die Zeitlosigkeit verkörpert

Die gebürtige Oberösterreicherin Inge Maux (Jahrgang 1944), die mittlerweile in Artstetten, Niederösterreich, lebt, ist eine bekannte Schauspielerin, die in zahlreichen auf der Diagonale präsentierten oder ausgezeichneten Filmen zu sehen war. Dazu zählen unter anderem Ulrich Seidls „Rimini“ und „Paradies: Liebe“ sowie Christian Froschs „Murer – Anatomie eines Prozesses“. Ihr Debüt am Burgtheater gab sie im vergangenen Jahr in der Neuinszenierung von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ unter der Regie von Frank Castorf. Die Jury würdigte Maux mit den Worten: „Sie ist unverwechselbar.“ Sie taucht mit voller Hingabe und ohne Zurückhaltung in ihre Rollen ein, wechselt dabei mühelos zwischen überschäumendem Humor und tiefem emotionalen Ausdruck. Trotz ihrer langjährigen Karriere bleibt sie in ihrer Kunst und Ausstrahlung zeitlos.

Kurs beibehalten und neue Akzente setzen

Das Intendantenduo Slanar und Kamalzadeh kündigte an, auch in der zweiten Ausgabe ihres Festivals den Kurs beizubehalten: „Ein wenig Beständigkeit muss sein. So viel vorweg: Wir können in diesem Jahr mit besonders vielen Premieren und erneut mit internationaler Strahlkraft aufwarten. Die nächste Generation von Filmemacherinnen und -machern wird sich noch stärker Gehör verschaffen.“ Im Heimatsaal des Volkskundemuseums werde erneut intensiv diskutiert und gefeiert, während die Kinos Gelegenheit bieten, zu staunen, nachzudenken und zu lachen – stets mit dem Fokus darauf, dass der österreichische Film die gesellschaftlichen Entwicklungen widerspiegelt.

Specials über filmische Satiren sowie Ivette Löcker

Im filmhistorischen Special „Österreich – Eine Satire" – das als eines von zweien bereits feststeht – widmet man sich dem satirischen Schaffen von 1976 bis 1989. Zu den Screenings zählen etwa „Jetzt oder nie" von Peter Patzak und Helmut Zenker, VALIE EXPORTs „Elfriede Jelinek. News from Home 18.8.88" und die Zusammenstellung historischer Aufnahmen „Wienfilm 1896-1976" oder Franz Novotnys „Staatsoperette".

Ivette Löcker: Ausgewählte Werke und Österreich-Premiere

Die Arbeiten von Ivette Löcker werden erstmals in voller Länge präsentiert, darunter ihr neuestes Werk „Unsere Zeit wird kommen“, das nach seiner Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale nun in Österreich seine Premiere feiert. Ebenfalls gezeigt wird ihre preisgekrönte Dokumentation „Nachtschichten“ aus dem Jahr 2010, die den Großen Diagonale-Preis des Landes Steiermark für die beste Doku erhielt. Während des Festivals befindet sich das Gäste- und Pressezentrum im Space04 im Kunsthaus Graz am Lendkai bzw. Südtiroler Platz. Die Filmvorführungen finden in den vier Festivalkinos Annenhof, Rechbauer, KIZ Royal und Schubert statt. (APA/red, 10.2.25)