Trübes Wetter in Österreich: Wolken, Nebel und örtlicher Regen

Am heutigen Dienstag, 11. Februar 2025, wird es in ganz Österreich recht trüb. Die Höchstwerte liegen bei elf Grad.

In Österreich zeigt sich das Wetter derzeit von seiner trüben Seite. Besonders südlich des Alpenhauptkammes sowie im Südosten des Landes ist der Himmel wolkenverhangen. In einigen Regionen halten sich zudem hartnäckige Nebel- oder Hochnebelfelder.

Sonne und dichte Wolken

Während es im Norden und Osten des Landes am Morgen noch sonnige Abschnitte gibt, ziehen im Tagesverlauf von Südwesten her zunehmend dichte Wolken auf. Besonders in den westlichen Landesteilen muss mit lokalem Regen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Metern Seehöhe.

In Vorarlberg wird es am wärmsten

Der Wind weht meist schwach, lediglich im Osten sowie im Donautal kann er mäßig aus Ost bis Süd wehen. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus vier und plus drei Grad. Tagsüber steigen die Werte auf zwei bis elf Grad, wobei es in Vorarlberg am wärmsten sein wird.