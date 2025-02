Trübes Wetter in Kärnten: Nur vereinzelt Sonnenblicke

In Kärnten bleibt es heute den ganzen Tag über trüb. In den Bergregionen könnte es vereinzelt schneien.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 21:28 / ©5 Minuten

Kärnten bleibt am Dienstag unter einer dichten Wolkendecke. In den meisten Landesteilen zeigt sich der Himmel den ganzen Tag über grau, Niederschlag bleibt jedoch weitgehend aus. Lediglich in den südlichen Bergregionen sind zeitweise ein paar Schneeflocken möglich.

Sonnige Momente im Mölltal

Etwas Hoffnung auf sonnige Momente gibt es im Oberen Mölltal, wo sich die Wolkendecke stellenweise auflockern könnte. Die Temperaturen bewegen sich zwischen zwei und sechs Grad.