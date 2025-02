Steiermark: Bewölkter Dienstag mit wenig Sonne und bis zu 7 Grad

Der Dienstag verläuft in der Steiermarlk bewölkt.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 21:52 / ©5 Minuten

Am Dienstag bleibt die Wetterlage nahezu unverändert. Südlich des Alpenhauptkamms hält sich hartnäckiger Nebel, wodurch es ganztägig frostig bleiben kann. „Meist bleibt es trocken. In der nördlichen Obersteiermark zeigt sich nach Nebelauflösung stellenweise die Sonne, bevor später die Bewölkung zunimmt“, so die GeoSphere Austria. Mäßiger Südostwind, Höchstwerte zwischen -1 und 7 Grad.