Mistkübel löste Brandalarm aus: Feuerwehr rückte aus

Die Feuerwehr musste am 10. Februar 2025 noch ausrücken, um einen Brand zu löschen.

Veröffentlicht am 10. Februar 2025, 22:00 / ©Leserfoto

Am Montagabend, 10. Februar 2025 kam es in einem öffentlichen WC an der Draulände, unterhalb vom Kaffee Bernold, zu einem Brand. Ein Mistkübel hatte Feuer gefangen und verursachte eine Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte umgehend aus und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Ob Fahrlässigkeit oder Brandstiftung vorliegt, ist derzeit nicht bekannt.