Brand in Villacher Wohnhaus dank Rauchmelder früh entdeckt

Rauchmelder verhindert Schlimmeres: Kleinbrand in Villacher Wohnhaus frühzeitig entdeckt und gelöscht.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 06:01 / ©HFW Villach

Gegen 21.30 Uhr meldete ein Anrufer über den Notruf der Feuerwehr, dass Rauchmelder in einem Wohnhaus aktiviert seien und Rauch wahrnehmbar wäre. Sofort wurden Kräfte der Hauptfeuerwache Villach sowie der Freiwilligen Feuerwehr Vassach alarmiert. „Bei unserer Ankunft informierten uns die Bewohner, dass im Keller Rauchmelder ausgelöst hatten“, berichtet Einsatzleiter Oberbrandmeister Alexander Scharf. Ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache drang mit Löschgerät und Wärmebildkamera in die Kellerwohnung vor und entdeckte rasch einen Kleinbrand in der Küche.

„Rauchmelder haben hier Schlimmeres verhindert“

Der Brand konnte schnell gelöscht und das betroffene Brandgut sicher nach draußen gebracht werden. „Die Rauchmelder haben hier Schlimmeres verhindert. Es befand sich glücklicherweise niemand in der Wohnung, sodass keine Personen verletzt wurden“, fügt OBM Alexander Scharf hinzu. Nachdem der Rauch vollständig entfernt war, wurde die Wohnung mittels Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Parallel dazu löschte ein weiteres Team der Hauptfeuerwache einen brennenden Mistkübel in der Nähe der Draubrücke.