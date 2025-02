Schockmoment in Osttirol: Baum kracht während der Fahrt aufs Auto

Die 23-Jährige war am Montag, dem 10. Feber 2025, gegen 14.25 Uhr unterwegs in Richtung Heinfels, als der Baum plötzlich von links gegen ihren Wagen prallte und diesen schwer beschädigte.

Die 23-Jährige war am Montag, dem 10. Feber 2025, gegen 14.25 Uhr unterwegs in Richtung Heinfels, als der Baum plötzlich von links gegen ihren Wagen prallte und diesen schwer beschädigte.

Die 23-Jährige war am Montag, dem 10. Feber 2025, gegen 14.25 Uhr unterwegs in Richtung Heinfels, als der Baum plötzlich von links gegen ihren Wagen prallte und diesen schwer beschädigte. „Erhebungen ergaben, dass ein 46–jähriger und ein 44-jähriger rumänischer Staatsbürger oberhalb der Unfallstelle mit Holzschlägerungsarbeiten in steilem Gelände beschäftigt waren. Dort löste sich ein gefällter Baum und rutschte in Richtung Villgratentalstraße und schließlich gegen den Pkw der Österreicherin“, heißt es seitens der Polizei.

23-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht

Glücklicherweise konnten Passanten schnell eingreifen, halfen der eingeklemmten Fahrerin aus dem Wagen und leisteten erste Hilfe. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung und transportierte die Verletzte ins Bezirkskrankenhaus Lienz. „Nach Abschluss der Erhebungen wird Bericht an die zuständigen Behörden erstattet werden“, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 06:45 Uhr aktualisiert