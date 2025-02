Prozess um Banküberfall: „Habe eine Bombe“

Anfang November 2024 betrat der junge Mann eine Filiale der BKS-Bank in Villach. Dann drohte er den Mitarbeitern damit, dass er eine Bombe in seiner Jacke hätte.

5 Minuten Kärnten ist heute beim Prozess mit dabei. Was war geschehen? Anfang November 2024 betrat der junge Mann eine Filiale der BKS-Bank in Villach. Dann drohte er den Mitarbeitern damit, dass er eine Bombe in seiner Jacke hätte.

21-Jährige führte Attrappe mit

„Bei der von ihm als Drohmittel verwendeten vermeintlichen Bombe sollte es sich letztlich aufgrund der Ermittlungsergebnisse um eine Bombenattrappe (Netzteil eines Laptops samt Kopfhörerkabel) gehandelt haben“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt. Damals blieb das Personal ruhig und so merkten die anderen Kunden nichts von der Drohung des Mannes. In der Zwischenzeit wurde der mutmaßliche Räuber nervös und flüchtete ohne Beute. Die sofort ausgelöste Alarmfahndung blieb damals erfolglos.

Fahndungsfotos veröffentlicht

Der 21-Jährige wurde am Tag danach via Fahndungsfotos gesucht. Bekannte des Mannes erkannten ihn und wenige Wochen später stellte er sich der Polizei. Heute findet das Schöffengericht unter Richterin Michaela Sanin statt.

