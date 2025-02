Navi oder Alkohol? Klein-LKW stand plötzlich in Einfahrt

Der Fahrer gab an, dass sein Navi falsch gelegen habe. Ein Alkotest brachte dann eine Wendung in den Fall.

Der Fahrer gab an, dass sein Navi falsch gelegen habe. Ein Alkotest brachte dann eine Wendung in den Fall.

Der Fahrer des Klein-LKW gab gegenüber den Beamten an, dass ihn das Navi in die Einfahrt eines 59-Jährigen aus Hermagor schickte. Beim Wenden touchierte er dann mit seiner hinten Ladeplanke die Säule in der Einfahrt. Doch: „Diese Gemeindestraße besteht aber seit Jahren nicht mehr“, heißt es in der Aussendung der Polizei.

War Navi oder Alkohol das Problem?

Beim Gespräch mit den Beamten konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Das wohl funktionstüchtige Navigationsgerät durfte er behalten, aber der polnische Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Hermagor angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 07:23 Uhr aktualisiert