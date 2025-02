Von Navi in die Irre geführt: Alko-Lenker baut Unfall in Hermagor

In Hermagor ereignete sich am Montagabend, dem 10. Feber 2025, ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, der die Polizei auf den Plan rief.

In Hermagor ereignete sich am Montagabend, dem 10. Feber 2025, ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, der die Polizei auf den Plan rief.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 07:23 / ©OÖ Michael Dietrich

In Hermagor ereignete sich am Montagabend, dem 10. Feber 2025, ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall, der die Polizei auf den Plan rief. Ein polnischer Klein-LKW-Fahrer verursachte Sachschaden, als er eine Einfahrtssäule eines Grundstücks touchierte. Der Unfall ereignete sich um 23.35 Uhr, als der 59-jährige Grundstücksbesitzer die Polizei alarmierte.

„Gemeindestraße besteht jedoch seit Jahren nicht mehr“

„Der Fahrer gab an, dass er aufgrund seines Navigationsgeräts in diese Zufahrt gefahren sei. Diese Gemeindestraße besteht jedoch seit Jahren nicht mehr. Beim Wenden touchierte er dann mit seiner hinten Ladeplanke die Säule in der Einfahrt“, teilt die Polizei mit. „Beim Gespräch mit den Beamten konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.“ Sein Führerschein wurde ihm daraufhin vorläufig entzogen. Der Fahrer wird nun der Bezirkshauptmannschaft Hermagor angezeigt.