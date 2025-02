Warnung vor umstürzenden Bäumen: Zwei hungrige Biberfamilien unterwegs

Rund um den Silbersee und auch entlang der Drau haben sich zwei Biberfamilien niedergelassen. Diese knabbern alles an, was nach Holz und Rinde aussieht. „Die Mitarbeiter Stadtgrün sichten und kontrollieren die Wege entlang der Drau, bitte seid dennoch vorsichtig“, heißt es seitens der Stadt Villach. „Angeknabberte Bäume können tatsächlich umstürzen.“

Biber können Millionen einsparen

Was Biber drauf haben, zeigt indes ein Beispiel aus Prag: Im ehemaligen Truppenübungsplatz Brdy, etwa 50 Kilometer südwestlich von Prag, planten Behörden seit Jahren die Renaturierung des künstlich entwässerten Flusses Klabava, was rund 1,2 Millionen Euro kosten sollte. Eine Biberfamilie baute jedoch eigenständig einen Damm an der vorgesehenen Stelle und schuf so das gewünschte Sumpfgebiet. Der Leiter des Landschaftsschutzparks Brdy, Bohumil Fiser, betonte, dass die Biber in einer Nacht leisten, wofür Menschen mit Maschinen eine Woche benötigen würden. Dank des natürlichen Instinkts der Biber konnte das geplante Projekt ohne bürokratische Hürden und Kosten realisiert werden.