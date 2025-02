Feuerwehr nimmt Abschied: „War stets an vorderster Front zu finden“

Franz „Jackson“ Rumpl, geboren am 20. März 1950, war seit fast einem halben Jahrhundert, genauer seit 1975, ein unerschütterliches Mitglied der Feuerwehr. Bekannt für seinen Humor und seine kameradschaftliche Natur, gewann er die Herzen seiner Kameraden und der Gemeinschaft. „Jackson war bei Alt und Jung sehr beliebt“, erinnern sich die Feuerwehrleute.

Während seiner außergewöhnlichen Laufbahn bei der Feuerwehr wurden Rumpls Leistungen vielfach anerkannt. Er wurde mit dem Verdienstzeichen des LFV 3. Stufe ausgezeichnet und erhielt Medaillen für seine langjährige, verdienstvolle Tätigkeit über 25 und 40 Jahre. Franz zeigte auch herausragende Fähigkeiten in praktischen Feuerwehrwettbewerben, wo er die Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber auf bundeseinheitlicher Ebene sowie in Bronze für die Steiermark erlangte. „Unser Jackson war stets bei allen Arbeiten, Aktivitäten und Einsätzen an vorderster Front zu finden und hat uns dort mit seinen Geschichten immer wieder amüsieren können“, teilt die Feuerwehr mit. Diese Geschichten und sein unermüdlicher Einsatz werden als Teil seines Vermächtnisses in Erinnerung bleiben.

Die Feuerwehrleute der FF Friesach-Wörth versprechen, „unseren Kameraden in dankbarer Erinnerung zu behalten und ihm stets ein ehrendes Andenken zu bewahren.“ In ihrer Abschiedsbotschaft drücken sie ihre tiefe Dankbarkeit aus: „Lieber Franzi, Jackson, herzlichen Dank für deinen Einsatz!“