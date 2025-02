Von Felsbrocken getroffen und schwer verletzt: Kletterin (28) bewusstlos

Am vergangenen Montagvormittag, 10. Februar 2025, begaben sich ein 25-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau in St. Ulrich am Pillersee in Tirol auf eine Klettertour im Klettergarten „Adolari“.

Stein löste sich

Gegen 11.55 Uhr kletterte der 25-Jährige im Vorstieg und wurde von der 28-Jährigen gesichert. Als er sich in rund 12 bis 15 Metern Höhe befand, stieg er mit dem rechten Fuß auf einen Tritt, welcher plötzlich ausbrach, und als Gesteinsbrocken von rund 40×40 Zentimeter die Kletterroute hinunterfiel, einmal aufschlug und in mehrere Teile zerbarst.

Schwer verletzt abtransportiert

Einer dieser Teile traf die darunter sichernde Österreicherin. Sie stürzte daraufhin zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Der Mann musste erst die Route zurückklettern, ehe er den Notruf absetzen und mit der Ersten Hilfe beginnen konnte. Nach der Erstversorgung der schwer verletzten Frau durch das Notarztteam des Notarzthubschraubers, wurde sie in das UKH Salzburg überstellt. „Auch die Bergrettung St. Ulrich am Pillersee befand sich im Einsatz“, gibt die Polizei abschließend bekannnt.