Whirlpool fing Feuer: Zeitungszustellerin schlug Alarm

In Straßwalchen entdeckte in den heutigen frühen Morgenstunden, Dienstag 11. Februar 2025, eine aufmerksame Zeitungszustellerin einen Brand an einer Whirlpoolanlage in einem Garten.

Feuerwehr rückte an

Sie zögerte nicht lange und verständigte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wieso der Whirlpool anfing zu brennen, ist bislang noch nicht bekannt. „Die Ermittlungen laufen“, heißt es von Seiten der Polizei Salzburg abschließend.