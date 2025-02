Ski-WM wird auf digitalen Werbeflächen österreichweit übertragen

Die FIS Alpine Ski-WM 2025 wird nicht nur in den Bergen von Saalbach ausgetragen, sondern auch live auf digitalen Werbeflächen in ganz Österreich. Vom 4. bis 16. Feber wird das Skirennen auf Bildschirmen in der Steiermark, Wien, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und Kärnten übertragen. Während eines gemütlichen Stadtbummels oder Cafébesuchs können Besucher in der Steiermark oder in Graz aktuelle Rennzeiten einsehen und den besten Skifahrern der Welt beim Kampf um die Medaillen zuschauen. Selbst beim Mode-Shopping in der Shoppingcity Seiersberg besteht die Chance, Spitzensportler live in Aktion zu erleben.

©Nikola Milatovic Robert Seeger und Dieter Weber

„Ein herzliches Dankeschön geht an alle – von den Großmüttern, die uns das Knödelrollen beibrachten, bis hin zu den Technikern, die diese Übertragungen möglich machen“, sagt Dieter Weber, Geschäftsführer von Ankünder. „Die Außenwerbung erlebt eine dynamische Entwicklung. Noch vor zehn Jahren war es undenkbar, dass wir Sportevents live übertragen würden, aber dank der Zusammenarbeit mit Partnern wie ORF, A1 und der Gewista-Gruppe ist dies nun Realität“, fügt Weber hinzu. Bernd Schönegger, CEO von Ankünder, betont die Bedeutung dieser Innovation: „Dieser Fortschritt ist ein Meilenstein für die Außenwerbebranche. Es zeigt, welche Möglichkeiten die Zukunft noch bereithalten wird und warum Digital Out-of-Home eines der am schnellsten wachsenden Segmente unserer Branche ist.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 08:08 Uhr aktualisiert