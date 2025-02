Ab morgen: Bauarbeiten sorgen für Sperren im 9. Wiener Bezirk

Ab kommenden Mittwoch, 12. Februar 2025, werden in der Wiener Alserbachstraße auf ganzer Länge sowie in der Nordbergstraße 2-8 die Wasserrohre erneuert, um die Wasserversorgung nachhaltig zu sichern. „Nach der Rohrlegung werden der Baubereich und die Verkehrsmaßnahmen an die Magistratsabteilung 28 übergeben“, heißt es von Seiten der Stadt Wien. Die Bauarbeiten gliedern sich in 6 Bauphasen. Die Arbeiten werden wechselseitig auf beiden Fahrbahnseiten durchgeführt.

Bauphase 1 und 2 ab 12. Februar bis 31. Mai 2025

Die Baustelle wird ab seit gestern, Montag, 10. Februar 2025, eingerichtet. Tatsächlicher Baubeginn startet am Mittwoch, 12. Februar 2025. Aufgrund der Rohrlegung wird der Verkehr in der Alserbachstraße von Spittelauer Lände bis zur Kreuzung Julius-Tandler-Platz und Althanstraße über das richtungsführende Gleis geleitet. Im Bereich Julius-Tandler-Platz ist die Linksabbiegespur stadteinwärts in die Porzellangasse zeitweise gesperrt.

Nächtliche Umleitungen ab April

Ab April findet die Rohrlegung in der Alserbachstraße von Kreuzung Nußdorfer Straße und Sechsschimmelgasse bis zur Kreuzung Liechtensteinstraße und Boltzmanngasse statt. Die Arbeiten erfolgen prinzipiell in der Parkspur, in Ausnahmefällen in der Fahrbahn. In diesem Fall kommt es nachts zur Umleitung. Die Umleitung in Fahrtrichtung stadtauswärts führt über Nußdorfer Straße, Viriotgasse und Liechtensteinstraße.