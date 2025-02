„Werden ehrenvolles Andenken bewahren“: Feuerwehr trauert um Kameraden

„Lieber Franz, wir werden dir stets ein ehrenvolles Andenken bewahren!“, heißt es seitens der Feuerwehr. Mit großem Einsatz und Kameradschaft war Franz über viele Jahre ein wichtiger Teil der Wehr und hat seine Zeit in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. In einer Mitteilung drückt die Feuerwehr ihre Dankbarkeit aus: „Wir sagen Danke für deine Arbeit und deinen Einsatz in unserer Wehr, sowie für die vielen schönen gemeinsamen Stunden!“ Ihr tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, Freunden und Kameradinnen und Kameraden. „Ruhe in Frieden und ein letztes Gut Heil“, verabschieden sich die Weggefährten von einem geschätzten Kameraden.