Cannabis geraucht und ins Auto gestiegen: „Hab auch Kokain genommen“

Geldstrafen und Führerscheinabnahmen wurden vergangenen Montag in Salzburg verhängt.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 09:08 / ©fotolia

Am vergangenen Montagnachmittag, 10. Februar 2025, zogen Polizisten in Kaprun einen Autofahrer aus dem Verkehr. Er war nämlich viel zu schnell unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 49-jährigen Polen ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief mit sage und schreibe 1,9 Promille positiv. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein bei sich. „Der Pole musste eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe hinterlegen“, heißt es von Seiten der Polizei Salzburg.

Drogengeruch ließ Fragen aufkommen

Am selben Abend nahmen Polizisten während einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Thalgau deutlichen Cannabisgeruch aus dem Auto eines 38-Jährigen wahr. Ein Drogenschnelltest wurde durchgeführt. Dieser schlug – weniger überraschend – positiv an. Ein Arzt stellte fest: der Mann galt als fahruntauglich. Dem Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. „Der 38-Jährige gestand vor der Fahrt Cannabis und vor wenigen Tagen Kokain konsumiert zu haben“, gibt die Polizei abschließend bekannt. Er wird angezeigt.