Mit Lambo und Partys ins Verderben – dann kam der Banküberfall

Ein junger Mann wollte ein Leben im Luxus führen: Ein roter Lamborghini, teure Partys, Designer-Kleidung – doch der Traum hielt nicht lange. 40.000 Euro, die er von seinem Vater erhalten hatte, waren schnell aufgebraucht. „Mein Mandant ist aus Scham zu Räuber geworden, er hat sich vor seiner Familie geschämt, weil er 40.000 Euro in den Sand gesetzt hatte“, erklärt Verteidiger Hans Gradischnig. Statt sich den finanziellen Problemen zu stellen, fasste der damals 21-Jährige einen drastischen Plan – er wollte eine Villacher Bank-Filiale überfallen.

Bombe war „Netzteil eines Laptops samt Kopfhörerkabel“

Am 8. November 2024 betrat er eine BKS-Bank in Villach und legte am Schalter einen Zettel vor. Er behauptete, eine Bombe in seiner Jacke zu haben und forderte Geld. Doch die Drohung stellte sich als Bluff heraus: „Bei der von ihm als Drohmittel verwendeten vermeintlichen Bombe sollte es sich letztlich aufgrund der Ermittlungsergebnisse um eine Bombenattrappe (Netzteil eines Laptops samt Kopfhörerkabel) gehandelt haben“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt. Die Bankangestellten blieben ruhig, während der Angeklagte zunehmend nervös wurde – schließlich flüchtete er ohne Beute. Es gilt die Unschuldsvermutung.

„Rede ist von einem angemieteten roten Lamborghini, von Partys, Alkohol und Kleidungsstücken“

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb zunächst erfolglos. Doch bereits am nächsten Tag veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos, auf denen Bekannte den jungen Mann erkannten. „Er hatte sich Ende Dezember selbst gestellt, nachdem er auf veröffentlichten Bildern für eine Öffentlichkeitsfahndung von seiner Familie erkannt wurde“, berichtet David Hofer vor Ort für 5 Minuten. Heute steht der 22-Jährige vor Gericht. „Die Rede ist von einem angemieteten roten Lamborghini, von Partys, Alkohol und Kleidungsstücken.“

Angeklagter kehrte wegen Fitnessstudio-Abo zurück

Der Angeklagte gab an, er habe die Nacht vor dem Überfall auf der Straße verbracht und wollte bei seiner Schwester, in der Nähe der Bank-Filiale, unterkommen. Er spazierte einige Stunden durch Villach und hatte spontan die Idee, er könnte in der Bank-Filiale Geld bekommen, um seine finanziellen Nöte zu bedienen. Danach buchte er mit seinem Bruder ein Flugticket in den Irak, um zu flüchten. Dort fand er Arbeit und überlegte auch, dort zu bleiben. Er reiste ein Monat später wieder nach Österreich, „um das Abo im Fitnessstudio zu kündigen und einige Sachen zu erledigen.“ Er habe im Irak auch langfristig Arbeit gehabt, und reiste kurz darauf wieder in den Irak mit der Absicht, dort zu bleiben. Über Social Media habe er dann seine Fahndungsbilder gesehen und nicht mehr schlafen können. Am 24. Dezember ist er wieder nach Österreich eingereist und hat sich dann am 25. Dezember bei der Polizei gestellt und ein Geständnis abgelegt. Seitdem war er in Untersuchungshaft.

„Du weißt, wo der rote Alarmknopf ist“

Die Bankangestellte, die an dem Schalter stand, sagte ebenfalls als Zeugin bei Gericht aus. Sie war bereits drei Jahre davor Opfer eines Banküberfalls geworden und hatte bereits beim Betreten des Angeklagten der Bank ein „komisches Gefühl“. Sie hat zu ihrem Vorgesetzten gesagt „Du weißt, wo der rote Alarmknopf ist“, weil sie das wohl geahnt hatte. Der Verteidiger bietet der Bankmitarbeiterin ein Schmerzensgeld an, auch der Angeklagte entschuldigt sich vor Gericht bei der Bankmitarbeiterin und bittet um Verzeihung, es sei eine dumme Idee gewesen.

„Es machte nicht den Eindruck, dass der Täter nervös war“

Laut der Zeugenaussage des Bankmitarbeiters, der zur Hilfe kam, sei der Angeklagte ruhig gewesen. „Es machte nicht den Eindruck, dass der Täter nervös war.“ Geistesgegenwärtig erklärte er, dass es ca. fünf Minuten brauche, den Geldautomaten zu öffnen. Zudem gab er an, dass zum Zeitpunkt des Überfalls Kunden in der Bank waren, die aber nicht direkt sichtbar waren, da sie durch eine Milchglasscheibe abgeschirmt war. Der Angeklagte bat auch den zweiten Mitarbeiter der Bank um Verzeihung. Der Filialleiter gab an, er habe den Alarmknopf gedrückt und ist auch bei dem Knopf geblieben. Die Polizei sei in vier bis fünf Minuten vor Ort gewesen sein, der Angeklagte jedoch nicht mehr vor Ort gewesen. Als Filialleiter hatte er im Weiteren dann auch die Aufgabe, die Aufarbeitung der Situation mit den betroffenen Mitarbeitenden der Bank zu koordinieren.

„Er hat von sich aus mitten im Überfall aufgegeben und ist wieder gegangen“

Der Staatsanwalt sieht die Schuldfrage als definitiv geklärt, mildernd sei das umfassende Geständnis sowie die Beteiligung an der Aufklärung durch den Angeklagten. Der Verteidiger führt ins Feld, dass der Angeklagte wusste, dass die Attrappe nicht gefährlich sei und damit keine Absicht hatte, jemanden zu verletzen. „Er hat von sich aus mitten im Überfall aufgegeben und ist wieder gegangen“, so der Verteidiger. Er betont zusätzlich noch einmal, dass der Raub nicht geplant war, sondern spontan und dilettantisch ausgeführt worden sei.

*Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, da die Verhandlung noch läuft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 09:58 Uhr aktualisiert