Österreich wächst auf 9,2 Millionen Einwohner

„Österreichs Bevölkerung wächst weiter, allerdings nicht mehr so stark“, erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

„Österreichs Bevölkerung wächst weiter, allerdings nicht mehr so stark“, erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 09:41 / ©5 Minuten

Doch das Wachstum verlangsamt sich: Während die Bevölkerung 2023 noch um 53.978 Personen wuchs, lag das Plus 2024 nur noch bei 0,4 %. „Österreichs Bevölkerung wächst weiter, allerdings nicht mehr so stark“, erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Besonders Wien verzeichnete mit +1,1 % das stärkste Wachstum, während das Burgenland als einziges Bundesland einen leichten Rückgang (-0,04 %) verzeichnete.

Wien wächst am stärksten, Burgenland verliert Einwohner

Wien bleibt die Wachstumsregion Nummer eins: 2.028.399 Menschen lebten zu Jahresbeginn in der Bundeshauptstadt, ein Plus von 22.639 Personen. Auch in Sankt Pölten (+1,5 %), Wiener Neustadt (+1,4 %) und Graz (+0,9 %) wuchs die Bevölkerung überdurchschnittlich. Währenddessen schrumpften 37 Bezirke, allen voran Rust (-2,5 %), Bruck-Mürzzuschlag (-1,0 %) und Güssing (-0,8 %). Innerhalb Wiens zeigten sich große Unterschiede: Donaustadt (+3,3 %), Leopoldstadt (+2,4 %) und Liesing (+2,0 %) legten zu, während die Innere Stadt (-1,5 %) und die Josefstadt (-1,0 %) Einwohner verloren.

Jeder Fünfte ist ausländischer Staatsbürger

Der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen stieg auf 20,2 %. In Wien liegt er mit 36,4 % am höchsten, gefolgt von Vorarlberg (20,9 %) und Salzburg (20,8 %). Die niedrigsten Werte verzeichnen das Burgenland (11,5 %) und Niederösterreich (12,5 %).