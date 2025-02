„Gemeinsam erreichen wir mehr“ – Neue Notfallinitiative in Kärnten

Kärnten hat seit Mai 2024 eine eigene Notfallinitiative: Der Verein EMSTIC (Emergency Skill Training Initiative Carinthia) wurde gegründet, um Fortbildungen und Trainings im Bereich der Notfallmedizin anzubieten und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen zu fördern. „Ich hatte die Idee, da ich die Notfallinitiativen aus Tirol, Oberösterreich und Wien kenne – und hier in Kärnten gab es so etwas bis Mai 2024 nicht“, erklärt Gründer Christopher Krainer gegenüber 5 Minuten. Gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Simon Sommerhuber rief er das Projekt ins Leben.

Verein bietet alternatives Fortbildungsangebot für alle in der Notfallmedizin

EMSTIC versteht sich als Plattform für Ärzte, Pflegepersonal, Sanitäter, Physiotherapeuten und Studierende. „Unser Verein bietet keine Ausbildung an, sondern stellt ein alternatives Fortbildungsangebot für alle an der Notfallmedizin Interessierten zur Verfügung und will damit einen Beitrag zur Optimierung der Patientenversorgung in Kärnten leisten.“ Dabei soll es nicht nur um medizinische Skills gehen, sondern auch um übergreifende Zusammenarbeit.

©zVg Der Verein EMSTIC (Emergency Skill Training Initiative Carinthia) wurde gegründet, um Fortbildungen und Trainings im Bereich der Notfallmedizin anzubieten und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen zu fördern.

Große Pläne für 2025

Der Verein hat bereits 65 Mitglieder und plant für 2025 mehrere Fortbildungen. Im April sollen die Kommunikationskurse von Faktor Mensch nach Kärnten geholt werden. „Eine extrem hohe Anzahl an Fehlern in der Medizin sind auf sogenannte ‚Human Factors‘ zurückzuführen. Da wollen wir mit einem überzeugenden Kursformat aus der Schweiz ansetzen“, so Krainer weiter. Weitere Skill-Trainings und ALS-Trainings (Advanced Life Support) stehen ebenfalls auf dem Programm – in Kooperation mit einem Krankenhaus in Klagenfurt. Besonders am Herzen liegt EMSTIC auch das Thema plötzlicher Herztod. Der Verein setzt sich für Aufklärung und Schulungen ein, um die Hemmschwelle für Erste-Hilfe-Maßnahmen zu senken. „Es ist uns wichtig, das Bewusstsein dafür zu schaffen und den Ersthelfern die Angst vor Wiederbelebungsmaßnahmen zu nehmen.“

Verein möchte zur Vernetzung in Kärnten beitragen – „Gemeinsam erreichen wir mehr“

Dr. Simon Sommerhuber beschreibt die Motivation hinter der Initiative: „Was es jedoch nicht gibt, ist ein unabhängiger Verein, der die Zusammenarbeit aller Berufsgruppen fördert. Hier möchte der Verein EMSTIC ansetzen und ebenso zur Vernetzung der Beteiligten in Kärnten beitragen.“ Genau das sei auch das Ziel für 2025: „Geplant sind Fortbildungen für alle, die sich in jedweder Form und jeglichem Ausbildungsstand an der Kärntner Notfallmedizin beteiligen. Es geht nicht nur um Wissenstransfer, sondern auch um den informellen Austausch.“ Der Verein will ausdrücklich keine Konkurrenz zu bestehenden Organisationen sein. Vielmehr steht die Zusammenarbeit im Fokus. „Gemeinsam erreichen wir mehr“ – unter diesem Motto lädt EMSTIC alle Interessierten zur Mitgliedschaft ein.