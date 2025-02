Organisationen schlagen Alarm: „Tierschutz in Österreich massiv gefährdet“

So sollen Standards in der landwirtschaftlichen Produktion gestrichen oder an schlechtere in EU- und Drittstaaten angepasst werden. Auch wichtige Verbesserungen in der Tierhaltung, die in sämtlichen Umfragen ausdrücklich gewünscht werden, stehen auf der Kippe.

Härtere Strafen für Aufdeckungen von Missständen

Echte Herausforderungen und Missstände werden dagegen nicht thematisiert, das betrifft grausame Tiertransporte ebenso wie die tierquälerischen Vollspaltenböden. Aufdeckungen von Missständen in Österreichs Ställen, die in der Vergangenheit zur Aufklärung der Bevölkerung beigetragen haben und wichtige Prozesse zur Verbesserung der Gesetzgebung angestoßen haben, sollen hingegen noch härter bestraft werden.

Tierschützer schlagen Alarm

Die geplanten Maßnahmen wären eine Katastrophe für die Tiere und den Tierschutz – aber auch für das Ansehen Österreichs und seiner Landwirtschaft. Der Verein „Pfotenhilfe“, „Vier Pfoten“, der „Verein gegen Tierfabriken“, die Tierschutzombudsstelle Wien, der Verein „Freunde der Tierecke“, der Verband pro-tier und der Tierschutzverband Niederösterreich fordern gemeinsam eine sofortige Überarbeitung der geplanten Maßnahmen im Sinne der Tiere und der Menschen in diesem Land.

„Bankrotterklärung“ für die Zukunft

„Das angestrebte Regierungsprogramm ist eine Bankrotterklärung an die nächste Generation“, fasst Martin Aschauer von Tierschutz Austria zusammen. „Die Chancen, die Klimakrise nachhaltig anzugehen und Tierschutz sowie Naturschutz konsequent zu verankern, wurden nicht genutzt. Streng geschützte Arten werden nicht mehr geschützt – und das in Zeiten des rasant fortschreitenden Biodiversitätsverlustes sowie des Artensterbens. Innovationen wie ein pflanzlicher Aktionsplan fehlen völlig.“

Aktionsplan für pflanzliche Ernährung

Tierschutz Austria fordert einen nationalen Aktionsplan für pflanzliche Lebensmittel in Österreich. Dieser soll pflanzliche Alternativen – ähnlich wie in Dänemark – fördern, die Umweltbelastung durch Tierhaltung reduzieren und gesündere Ernährungsgewohnheiten etablieren. Dies fördert zudem die österreichische Wertschöpfungskette.

Spendenbegünstigung für Tierschutzorganisationen in Gefahr

Insidern zufolge steht die Spendenbegünstigung für Tierschutzorganisationen zur Disposition. „Dies ist ein schwerer Rückschlag für den Tierschutz in Österreich“, erklärt Aschauer und führt weiter aus: „Als gemeinnützige Organisationen sind wir auf Spenden angewiesen, um unsere Arbeit für Tiere fortzusetzen. Eine Abschaffung oder Einschränkung der Spendenbegünstigung wäre ein fatales Signal gegen gesellschaftliches Engagement und aktiven Tierschutz“.