Klagen wegen defekter Verhütungsspiralen: Revision nun zurückgewiesen

Dies wurde am heutigen Dienstag, 11. Februar 2025, bekanntgegeben. Nun habe der Prozessfinanzierer erklärt, die Musterprozesse in Sachen Eurogine nicht weiter zu finanzieren. Die fünf Verfahren im Sinne einer Amtshaftung gegenüber der Republik dürften demnach beendet werden, so der Verbraucherschutzverein (VSV).

Erhebliche Gesundheitsschäden bei Frauen

Materialermüdung hatte die Spiralen frühzeitig brechen lassen und das verursachte bei Frauen zum Teil erhebliche Gesundheitsschäden. Das war seit dem Frühjahr 2018 durch eine Produktwarnung der spanischen Behörden bekannt, erinnerte der VSV in einer Aussendung. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen in Österreich habe jedoch bis Herbst 2020 keine Warnung veröffentlicht.

Warnung Aufgabe der Gynäkologen

Entgegen der Rechtsansicht des Oberlandesgerichts Wien habe der OGH die Revision des Verbraucherschutzvereins in einem der Musterprozesse für unzulässig erachtet und zurückgewiesen. Der OGH vertrat laut VSV-Aussendung die Ansicht, dass es Aufgabe der österreichischen Gynäkologen gewesen wäre, die Frauen zu warnen, und dass Eurogine und das BASG darauf vertrauen hätten dürfen. Der OGH habe die Vorgangsweise des BASG als vertretbar erachtet.

Frauen in Österreich „im Stich gelassen“

„Ich bedauere diese Entscheidung des OGH sehr – hat man doch gesehen, dass bei über 2.000 betroffenen Frauen in Österreich, die sich allesamt nur durch die Medienarbeit des VSV bei uns gemeldet haben, die Warnkette durch die Gynäkologen alles andere als funktioniert hat“, informierte VSV-Obfrau Daniela Holzinger. „Wie man hier davon ausgehen kann, dass die Vorgangsweise des BASG – nämlich nicht öffentlich in aller Breite die betroffenen Frauen zu informieren – vertretbar gewesen sei, ist mir schleierhaft.“ Holzinger sieht die betroffenen Frauen durch die Republik im Stich gelassen.

