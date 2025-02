Kroatiens Botschafter zu Besuch in der Grazer Burg

Hoher Besuch in der Grazer Burg: Kroatiens Botschafter Danijel Glunčić traf sich am 10. Februar 2025 mit Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, um die traditionell engen Beziehungen zwischen der Steiermark und Kroatien weiter zu stärken. Die beiden Länder sind über die Alpen-Adria-Allianz eng miteinander verbunden und arbeiten in verschiedenen Bereichen intensiv zusammen.

„Kroatien ist für die Steiermark ein wichtiger Partner“

„Seit vielen Jahren ist Kroatien für die Steiermark ein wichtiger Partner. So pflegen wir eine bewährte Zusammenarbeit in Bereichen wie Kultur, Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Sicherheit und Katastrophenschutz“, betonte LH Kunasek nach dem Gespräch. Ziel sei es, diese Kooperationen in Zukunft weiter auszubauen.

Wirtschaft, Kultur, Tourismus – enge Verbindungen bleiben bestehen

Nach dem Treffen mit dem Landeshauptmann sprach Botschafter Glunčić auch mit LH-Stellvertreterin Manuela Khom, die die Bedeutung der bilateralen Beziehungen unterstrich: „Die Steiermark pflegte immer schon einen engen und regelmäßigen Austausch mit unseren südosteuropäischen Nachbarländern, insbesondere auch zur Republik Kroatien. Ob im Tourismus, der Wirtschaft oder der Kultur – die engen Beziehungen zwischen unseren Ländern waren und sind von großem, beiderseitigem Vorteil.“

©Land Steiermark/Binder LH-Stv. Manuela Khom mit Botschafter Daniel Glunčić.