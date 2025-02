Klagenfurter Hallenbad-Projekt steht vor dem Aus – Stadt fehlt das Geld

Das geplante Sportbad am Südring in Klagenfurt steht vor dem Aus.

Das geplante Sportbad am Südring in Klagenfurt steht vor dem Aus. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, hat der Konsolidierungsbeirat das 70-Millionen-Euro-Projekt vorerst gestoppt, da die Stadt das Geld dringend für die finanzielle Stabilität in den nächsten zwei Jahren benötigt. Von den ursprünglich 50 Millionen Euro, die für das Hallenbad vorgesehen waren, sind bereits sechs Millionen anderweitig verbraucht worden. Eine Alternative wäre ein Sportbad in der Pletzer-Arena, das mit 35 Millionen Euro deutlich günstiger wäre, aber frühestens ab 2027 realisiert werden könnte. Das alte Hallenbad in der Gasometergasse bleibt ebenfalls keine Option, da es nicht nur baulich marode ist, sondern das Gelände bereits verkauft wurde. Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) hält dennoch an den Plänen für ein Hallenbad fest, berichtet die Krone, auch wenn die Finanzierung weiterhin ungewiss bleibt.

Grüne fordern nachhaltige Alternative

Die Klagenfurter Grünen begrüßen die Empfehlung des Konsolidierungsbeirats, das Projekt zu stoppen, und kritisieren es als „chaotisches Prestigeprojekt mit explodierenden Kosten und völligem Versagen im Projektmanagement“. „Die Leidtragenden sind die Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Höchste Zeit, bei diesem Projekt die Reißleine zu ziehen“, so Stefan Samonig, Landesgeschäftsführer der Grünen Kärnten. Stattdessen fordern die Grünen eine realistische Alternative und bringen ein Stadt-Hallenbad am Messegelände ins Spiel. „Wir kämpfen für eine nachhaltige, kostensparende Lösung an einem Standort, der besser erschlossen ist und die Innenstadt belebt“, betont Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen. Durch die Nutzung bestehender Infrastruktur könnten Bau- und Erhaltungskosten gesenkt sowie Synergieeffekte mit der Eishalle genutzt werden. „Warum weitere unnötige Kosten verursachen, wenn es auch anders geht?“, so Motschiunig abschließend.

„Wir kämpfen für eine nachhaltige, kostensparende Lösung an einem Standort, der besser erschlossen ist und die Innenstadt belebt", betont Margit Motschiunig, Stadtparteiobfrau der Grünen.

„Geplante Hallenbad ist ein Sinnbild für das Chaos in der Stadtpolitik“

ÖVP-Clubobmann Julian Geier kritisiert die fehlende Transparenz und das politische Chaos: „Die Stadt steht finanziell mit dem Rücken zur Wand und das geplante Hallenbad ist ein Sinnbild für das Chaos in der Stadtpolitik.“ Er fordert eine realistische, wirtschaftlich tragfähige Lösung, statt weiter an Konzepten festzuhalten, die nicht umsetzbar sind. Zudem sei unklar, ob die zugesagten Förderungen von Land und Bund noch aufrecht sind oder durch die Verzögerungen verloren gehen. „Es ist ein Klagenfurter Unikum, dass man über zentrale Entwicklungen stets aus den Zeitungen informiert wird“, bemängelt Geier und fordert eine ehrliche Aufarbeitung, um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Ohne Bundesförderung fehlen mindestens 14 Millionen Euro, weshalb dringend Klarheit über die Finanzierung geschaffen werden müsse. „Die Stadtregierung muss jetzt Verantwortung übernehmen – für die Klagenfurter Bevölkerung, für eine nachhaltige Finanzpolitik und für eine glaubwürdige Zukunftsgestaltung,“ betont Geier abschließend.

ÖVP-Clubobmann Julian Geier kritisiert die fehlende Transparenz und das politische Chaos: „Die Stadt steht finanziell mit dem Rücken zur Wand und das geplante Hallenbad ist ein Sinnbild für das Chaos in der Stadtpolitik."

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 14:02 Uhr aktualisiert