Flammen in Innsbrucker Tiefgarage: Drei Autos völlig ausgebrannt

Bereits am vergangenen Sonntag, 9. Februar 2025, gegen 5.20 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Tiefgaragenkomplex einer Wohn- und Heimanlage in Innsbruck. Gleich drei dort geparkte Autos brannten vollständig ab. „Weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitzeentwicklung und die massiven Rußpartikelablagerungen leicht beschädigt bzw. verunreinigt“, heißt es von Seiten der Polizei Tirol am heutigen Dienstagvormittag.

Batterie von einem Hybrid-Auto

Während des Einsatzes mussten keine Personen evakuiert werden. Es wurden nach derzeitigen Erkenntnissen auch keine Personen verletzt. Wie hoch der Schaden ist, kann derzeit noch nicht genau gesagt werden, Ermittler gehen alerdings von einem hohen Schaden aus. Im Einsatz standen, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die FF Hötting, die FF Mühlau das Rote Kreuz sowie mehrere Polizeistreifen. „Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen wird, nach derzeitigen Erkenntnisstand, von einem technischen Defekt im Bereich einer Hochvoltbatterie eines hybrid angetriebenen Fahrzeuges ausgegangen“, geben die Beamten abschließend bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 11:15 Uhr aktualisiert