Wien-Liesing: Frau (71) tot in Haus gefunden

Ein Bekannter einer 71-jährigen Frau machte sich Sorgen, da er diese telefonisch nicht erreichen konnte und suchte sie an ihrer Wohnadresse, in einem Kleingartenhaus in einer Kleingartensiedlung auf. Als er das Haus betrat, konnte er starken Brandgeruch und eine unter Wasser stehende Küche wahrnehmen und verständigte umgehend den Notruf.

Frau tot im Haus aufgefunden

Im ersten Stock des Hauses konnte eine reglose Frau vorgefunden werden. „Es handelt sich um die 71-jährige Bewohnerin des Hauses“, bestätigte die Polizei Wien Dienstagmittag. Es konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden.

Brand brach vermutlich in der Küche aus

Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen bereits übernommen. Der Brand entstand in der Küche des Kleingartenhauses, vermutlich aufgrund nachglühender Teile im Restmüll. Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine geplatzte Wasserleitung im Küchenbereich den Brand gelöscht hat. Weitere Erhebungen sind im Gange.

