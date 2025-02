Am Zebrastreifen von LKW erfasst: Pensionistin (83) in Lebensgefahr

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 12:00 / ©5 Minuten

Der 41-jährige Fahrzeuglenker fuhr die Pottendorfer Straße stadtauswärts und bog an der Kreuzung mit der Wienerbergstraße rechts in diese ein. Am dortigen Schutzweg kam es zu einem Zusammenprall zwischen dem LKW und der 83-jährigen Fußgängerin.

Lebensgefährlich verletzt

Durch die Berufsrettung Wien wurde die Frau notfallmedizinisch erstversorgt. Sie musste schwer verletzt und unter Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung nahm den Unfall auf.