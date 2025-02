1,28 Millionen Euro für smartere Ampelschaltungen in Kärnten

Wer kennt es nicht? Rote Welle, stockender Verkehr und unnötige Wartezeiten. Damit soll in Kärnten bald Schluss sein! Der Verkehrsrechner Kärnten, seit 2012 das Herzstück der Verkehrssteuerung, bekommt ein Generalupdate. Das Ziel: Mehr „Grüne Wellen“, weniger Staus und eine bessere Verkehrssicherheit.

1,28 Millionen Euro für modernes Verkehrsmanagement

Das Land Kärnten investiert gemeinsam mit der Stadt Klagenfurt und der Stadt Villach 1,28 Millionen Euro in die Modernisierung des Verkehrsrechners. „Ziel ist es, auf noch mehr Pendlerstrecken in Kärnten ,Grüne Wellen‘ zu schaffen. Damit erhöhen wir die Verkehrssicherheit und die Autofahrer sparen sich Zeit, Geld und Nerven“, erklärt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP). Ein Großteil der Summe wird über ein EU-Projekt finanziert.

©Kärntner Volkspartei / Helge Bauer Ziel ist es, auf noch mehr Pendlerstrecken in Kärnten ,Grüne Wellen‘ zu schaffen. Damit erhöhen wir die Verkehrssicherheit und die Autofahrer sparen sich Zeit, Geld und Nerven“, erklärt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber (ÖVP).

Ampeln vernetzen, Verkehr sicherer machen

Derzeit sind 190 von 235 Ampelanlagen in Kärnten mit dem Verkehrsrechner verbunden – die meisten in Klagenfurt (108) und Villach (57). Durch das Update sollen weitere Ampeln integriert und neue Technologien eingesetzt werden. „Langfristig ist es das Ziel, sämtliche Ampelanlagen des Landesstraßennetzes über den Verkehrsrechner zu managen“, so Gruber. Neben einer besseren Ampelschaltung kann das System künftig auch Warnmeldungen an Autofahrer übermitteln. Die Prognose: Eine Reduktion der Unfallhäufigkeit im städtischen Bereich um bis zu 80 Prozent.