Vollmond am 12. Februar: „Schneemond“ erstrahlt am Himmel in Österreich

Der Schneemond wird am 12. Februar 2025 prächtig am österreichischen Himmel zu sehen sein.

Der Vollmond übt seit jeher eine besondere Anziehungskraft auf den Menschen aus. Ob es der beeindruckende Anblick ist, der zuletzt am 13. Januar zahlreiche Blicke gen Himmel zog, die schlaflosen Nächte, die viele mit ihm in Verbindung bringen, oder düstere Legenden, die sich um mysteriöse Ereignisse im Mondlicht ranken – die helle, runde Scheibe lässt kaum jemanden unberührt. Im Februar erwartet uns bereits der zweite Vollmond des Jahres: der Schneemond.

Was ist der Schneemond?

Der Schneemond ist der traditionelle Name für den Vollmond im Februar, ein Begriff, der ursprünglich von den Ureinwohnern Nordamerikas verwendet wurde, um die starken Schneefälle zu beschreiben, die zu dieser Jahreszeit in der nördlichen Hemisphäre typisch sind. Dieser Mond tritt einmal im Jahr auf, gewöhnlich in der ersten Februarhälfte, wenn er von der Sonne komplett beleuchtet wird. Er hat keine besondere Farbe, kann aber aufgrund der Mondtäuschung größer und heller als gewöhnlich erscheinen. Übrigens gibt es noch weitere Namen als „Schneemond“: Bezeichnungen wie „Sturmmond“, „Hungermond“, „Narrenmond“ oder „Taumond“ sind jedoch nicht so geläufig.



12. Februar: Sternzeichen im Vollmond

Der Schneemond stehe am 12. Februar 2025 nahe dem Frühlingsstern Regulus im Löwen, müssen Liebhaber von Sternbilder wissen. Die besten Beobachtungsmöglichkeiten bieten sich direkt nach Sonnenuntergang, der an diesem Tag zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr erwartet wird. Laut wetter.de erreicht der Schneemond zwar schon gegen 15.00 Uhr seinen Höhepunkt, doch aufgrund des Tageslichts sind die frühen Abendstunden besser geeignet, um ihn zu betrachten. Grundsätzlich kann der Mond jedoch auch gelegentlich tagsüber sichtbar sein.

Tipps für den besten Blick in den Himmel

Den Schneemond kannst du am 12. Februar 2025 in ganz Österreich beobachten, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Da der Vollmond immer dann sichtbar ist, wenn er am höchsten am Himmel steht, hast du in jeder Region gute Chancen. Achte auf die Wettervorhersage, da Wolken die Sicht stark einschränken können. Apps wie Clear Outside oder Stellarium helfen dir, den besten Zeitpunkt zu finden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 12:13 Uhr aktualisiert