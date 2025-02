Villacher Unternehmen schlittert in die Insolvenz

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 12:53 / ©Marco2811-stock.adobe.com

Der Grillhändler MRC KG aus Villach ist zahlungsunfähig. Über das Vermögen des Unternehmens wurde am 11. Feber 2025 ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Die Firma, die sich auf den Verkauf von hochpreisigen Grillern und Zubehör spezialisiert hatte, sitzt auf Passiva in Höhe von rund 117.000 Euro, während die Aktiva lediglich 25.000 Euro betragen.

„In der Covid-Pandemie und auch danach ist der Markt eingebrochen“

Laut Insolvenzangaben ist der Betrieb bereits geschlossen, eine Sanierung wird nicht angestrebt. „Als Ursachen der Insolvenz werden im Antrag angeführt, dass während der Covid Pandemie und auch danach der Markt eingebrochen ist. Die hochpreisig eingekaufte Ware konnte nicht mehr verkauft werden. Versuche, einen möglichen ausländischen Markt in Oberitalien oder Slowenien zu erreichen, sind fehlgeschlagen“, heißt es seitens des AKV. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Joachim Bucher bestellt. Forderungen können ab sofort bis 24. März 2025 beim KSV1870 und dem AKV angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 7. April 2025 am Landesgericht Klagenfurt statt.