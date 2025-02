Impf-Rekord in Graz: So viele Menschen ließen sich 2024 impfen

Die Impfstelle der Stadt Graz verzeichnete 2024 mit 45.962 durchgeführten Impfungen einen neuen Höchststand. Im Vergleich zu den Vorjahren ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Besonders häufig wurden Impfungen gegen HPV, Mumps-Masern-Röteln (MMR), Covid-19 und Influenza in Anspruch genommen.

„Gesundheitsamt vor Ort“ statt Zwei-Klassen-Medizin

Seit Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) die Verantwortung für das Gesundheitsamt übernommen hat, wurde die Impfstelle stetig ausgebaut. „Das öffentliche Gesundheitswesen zu stärken, ist unser erklärter Anspruch“, betont Krotzer. Ziel sei es, eine niederschwellige, vertrauensvolle Alternative zur Zwei-Klassen-Medizin anzubieten. Die Strategie zeigt Wirkung: Allein die HPV-Impfungen stiegen von 257 im Jahr 2018 auf 7480 im Jahr 2024, die MMR-Impfungen von 938 auf 2267. Auch die Grippe-Impfung boomt: Wurden 2018 noch 6523 Menschen gegen Influenza immunisiert, waren es 2024 bereits 10.092.

Erinnerungsservice als Erfolgsmodell

Ein besonderer Pluspunkt der Grazer Impfstelle ist das Erinnerungssystem. Wer sich gegen Grippe impfen lässt, wird im Folgejahr rechtzeitig an die nächste Impfung erinnert und erhält einen Terminvorschlag. „Dieses Spezialservice ist nicht nur praktisch, sondern stärkt das Vertrauen der Menschen in die Impfstelle“, so Krotzer. Neben den Impfungen selbst bietet das Team eine umfassende Beratung: Impfpass-Checks, Informationen zu neuen Empfehlungen und unabhängige Aufklärung gehören zum täglichen Service. So wird etwa über die veränderte Empfehlung zur Keuchhusten-Impfung informiert, da die Fallzahlen zuletzt stark angestiegen sind. Die Stadt Graz bleibt auf Kurs, um den Zugang zu Impfungen weiter zu erleichtern. „Die Zahlen und positiven Rückmeldungen zeigen, dass die Grazer:innen der Impfstelle vertrauen und unser Angebot schätzen“, so Krotzer.