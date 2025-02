Kinderpornografie: Teichtmeister muss mehr Schadenersatz zahlen

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 13:17 / ©APA/ROLAND SCHLAGER

Das Burgtheater bekam in zweiter Instanz 58.725 Euro zugesprochen, bestätigte OLG-Sprecherin Susanne Lehr der APA Dienstagmittag in einer Meldung der „Kronen Zeitung“. Die Entscheidung sei allerdings nicht rechtskräftig, sagte Lehr.

Schadenersatzklage eingereicht

Die Burg hatte Teichtmeister entlassen, nachdem gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen wegen Besitzes und Herstellung von bildlichem Missbrauchsmaterial von Kindern und Jugendlichen eingeleitet worden waren, die später zu einer Verurteilung führten. In weiterer Folge brachte das Burgtheater beim Arbeits- und Sozialgericht Wien gegen Teichtmeister eine Schadenersatzklage ein, in der knapp 95.000 Euro an Kosten für ausgefallene Vorstellungen, Umbesetzungen, die Umgestaltung von Programmheften sowie Krisenkommunikation und Rechtsberatung geltend gemacht wurden.

Frist für Revision noch offen

Das ASG sprach der Burg im vergangenen Mai 19.231 Euro zu, was dem Theater zu wenig war. Mit der dagegen eingelegten Berufung hatte man nun Erfolg. Florian Teichtmeister kann gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts allerdings noch außerordentliche Revision einlegen. Ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, ist unklar. „Die Frist dafür ist noch offen“, teilte OLG-Sprecherin Lehr mit. (APA/red 11.2.25)