Eine Aktion, die warm hält: Rapid-Familie unterstützt Wiener Gruft

Bei der Aktion konnten wärmende Sachspenden in den SK Rapid Fanshops abgegeben werden. Darüber hinaus statteten einige Spieler sowie Vereinsvertreter mehreren Fans einen Besuch ab und nahmen die Spenden persönlich entgegen.

Warme Kleidung übergeben

Die Kleidungsstücke wurden von Rapid-Präsident Alexander Wrabetz und Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann der Wiener Gruft übergeben und kommen somit Menschen, denen es nicht so gut geht, zugute. „Es freut mich sehr, dass wir unsere Spendenaktion auch in diesem Jahr wieder erfolgreich umsetzen konnten. Unsere Rapid-Familie hat dabei erneut gezeigt, was wir mit unserem Zusammenhalt gemeinsam erreichen können“, so Wrabetz. „Im Namen des SK Rapid möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Rapid-Fans bedanken, die gespendet und unsere Aktion unterstützt haben“, ergänzt Steffen Hofmann.

©SK Rapid/Widner | Bei der Abholung der Sachspenden blieb genügend Zeit für das ein oder andere Gespräch. ©SK Rapid/Widner | Elisabeth Pichler, Steffen Hofmann und Alexander Wrabetz bei der Übergabe der Sachspenden vor der Wiener Gruft.

Gemeinsam. Wärme. Spenden.

„Schon viele Jahre unterstützt uns der SK Rapid mit der Aktion ,Gemeinsam. Wärme. Spenden.‘ mit Sachspenden, die in der kalten Jahreszeit immer dringend gebraucht werden. Im Namen aller, die davon profitieren, möchten wir uns bei der gesamten Rapid-Familie dafür bedanken, dass auch heuer wieder so viel zusammengekommen ist“, so Elisabeth Pichler, Leiterin der Gruft, zur Aktion.