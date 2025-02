Valentinstag: Steirische Blumen für eine nachhaltige Liebeserklärung

Steirische Gärtner setzen auf nachhaltige, chemiefreie Produktion und bieten so frische, haltbare Alternativen zu importierten Blumen. Für den Valentinstag werden Frühlingsblumen wie Tulpen oder Narzissen auf heimischen Flächen gezüchtet. Ferdinand Lienhart, Obmann der steirischen Gärtner und Baumschulen, empfiehlt regionale Blumen wie Tulpen, Nelken, Lilien und Hyazinthen als nachhaltige Wahl. So müssen Blumen nicht um die halbe Welt reisen, sondern kommen direkt aus der Region.

Graz als Zentrum für umweltfreundliche Rosenproduktion

Rosen müssen nicht aus fernen Ländern importiert werden, denn in der Steiermark werden sie besonders umweltfreundlich angebaut. Ein Vorreiter ist der Grazer Gartenbaubetrieb Stefan Wallner, der auf über drei Hektar Rosen, Gerbera und andere Schnittblumen kultiviert. Als größter österreichischer Schnittblumenproduzent beliefert er rund 90 steirische Gärtnereien und Floristen mit frischer Ware. Auch der Betrieb Fischer aus Pirker setzt auf kurze Transportwege. Heimische Betriebe nutzen Nützlinge wie Marienkäfer, Florfliegen und Schlupfwespen, um Schädlinge natürlich zu bekämpfen – ganz ohne Chemie.

Natürlicher Pflanzenschutz: Nützlinge und Stärkungsmittel im Einsatz

Die Natur dient als Vorbild: Nützlinge schützen Pflanzen effektiv vor Schädlingen. „In den 1990er Jahren steckte der Nützlingseinsatz in Glashäusern noch in den Kinderschuhen. Heutzutage ist er nicht mehr wegzudenken, weil er so gut funktioniert“, betont Lienhart. Neben Nützlingen setzen steirische Gärtner vermehrt auf natürliche Pflanzenstärkungsmittel. Diese machen die Pflanzen widerstandsfähiger gegen Wetterextreme und fördern ihr gesundes Wachstum. Ein positiver Nebeneffekt: Auch Nützlinge fühlen sich in gestärkten Pflanzen wohler. „Pflanzenstärkung hat in den vergangenen Jahren deutlich ihre Wirksamkeit gezeigt“, unterstreicht er.

©Fischer

Landwirtschaftskammer Steiermark: Pionier in der Nützlingsberatung

Seit über 20 Jahren unterstützt die Landwirtschaftskammer Steiermark Betriebe beim gezielten Einsatz von Nützlingen. Begonnen mit 15 Gemüse- und Zierpflanzenbetrieben, profitieren heute über 100 steirische Betriebe von der Beratung. Die Experten begleiten die Landwirte regelmäßig, um den optimalen Einsatz von Nützlingen sicherzustellen. Betriebsbesuche im 14-tägigen Rhythmus ermöglichen ein effektives Monitoring der Pflanzenbestände.

Qualitätssiegel für nachhaltige Produktion

Betriebe, die die Nützlingsberatung nutzen, können die Wortbildmarke „Mich schützen Nützlinge“ verwenden. Sie steht für umweltfreundlichen Pflanzenschutz und nachhaltige Produktion.