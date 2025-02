Messer-Schock in Sölden: Streit zwischen zwei Österreicher eskalierte

Polizeieinsatz in Sölden: Nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal wurde ein Messer sichergestellt.

Polizeieinsatz in Sölden: Nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal wurde ein Messer sichergestellt.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 14:58 / ©BMI/Gerd Pachauer

In der Nacht zum Dienstag, 11. Februar 2025 kam es in einem Lokal in Sölden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen und einem 24-jährigen Österreicher. Im Zuge dessen bedrohte der 28-Jährige den 24-Jährigen mit einem Messer, worauf die Polizei verständigt wurde.

Zur Anzeige gebracht

Die beiden Beteiligten blieben bei der Auseinandersetzung unverletzt, das Messer wurde sichergestellt. Der 28-Jährige wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.