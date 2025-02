Diebstahl in Ischgl: Geortete Kopfhörer führen zur Spur von 18 Jacken

Am Montag, 10. Februar 2025 erstattete eine 21-jährige Deutsche bei der Polizei in Ischgl die Anzeige, dass ihr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 6. auf 7. Februar 2025 aus einem Lokal in Ischgl ihre Jacke gestohlen worden sei. In der Jacke haben sich ihre Kopfhörer befunden, welche sie nun orten habe können.

Teilweise geständig

Die Polizisten gingen mit der 21-Jährigen zu diesem georteten Standort im Gemeindegebiet Ischgl und konnten dabei die Unterkunft eines 44-jährigen Türken ausforschen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Polizeibeamten schließlich 18 Jacken, fünf Mobiltelefone, fünf Smart Watches sowie eine Kreditkarte und die georteten Kopfhörer vor und stellten diese sicher. Im Zuge einer ersten Befragung zeigte sich der 44-Jährige teilweise geständig. Er wird auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht. Weitere Erhebungen sind im Gange.