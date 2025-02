Mordverdacht: 80-Jähriger überfährt eigenen Bruder mit Traktor

Im November 2024 kam es zu einem Traktorunfall in Graz-Umgebung.

Im November 2024 kam es zu einem Traktorunfall in Graz-Umgebung.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025, 16:03 / ©pexels.com

Zunächst deutete der Vorfall im Herbst des vergangenen Jahres im Bezirk Graz-Umgebung auf einen gewöhnlichen Traktorunfall hin: Ein älterer steirischer Mann erfasste mit seiner Landmaschine seinen 72-jährigen Bruder, der auf einem Moped unterwegs war. Doch bald kamen die Ermittler zu einem erschütternden Verdacht: Der 80-jährige Pensionist könnte absichtlich versucht haben, seinen Bruder zu überfahren. Der Verdacht auf Mord führte dazu, dass der Mann nun in Graz in Untersuchungshaft sitzt. Ein möglicher Streit zwischen den Brüdern könnte der Hintergrund dieses tragischen Vorfalls sein.

Staatsanwalt bestätigt Mordverdacht gegen 80-Jährigen

„Es ist korrekt, dass gegen den Mann wegen versuchten Mordes ermittelt wird“, bestätigte Staatsanwalt Dr. Christian Kroschl im Gespräch mit 5 Minuten. Der Vorwurf lautet, dass der Pensionist absichtlich mit seinem Traktor frontal mit dem Motorrad seines Bruders kollidiert sei und dann erneut auf das Motorrad sowie auf den darunter liegenden Bruder zugesteuert habe, um ihn zu töten. Ein abschließendes gerichtsmedizinisches Gutachten steht noch aus. Der 80-Jährige bestreitet die Vorwürfe und erklärt sich für „nicht schuldig“.

Verdacht auf versuchten Mord: Ermittlungen gegen 80-Jährigen

Der zunächst beauftragte Kfz-Sachverständige stellte fest, dass der Vorfall nicht mit einem zufälligen Unfall vereinbar ist. Die Beschädigungen am Moped stimmten nicht mit der Schilderung des Verdächtigen überein. Laut den Ermittlungen habe der 80-Jährige nach der ersten Kollision mit seinem Traktor sogar rückwärts gefahren, um erneut auf das Moped zuzusteuern. Der jüngere Bruder war nach der ersten Berührung bereits am Boden und konnte sich nur retten, indem er in ein nahegelegenes Bachbett flüchtete. Der schwerverletzte Mann zog sich zahlreiche Brüche zu und musste operiert werden, wobei dauerhafte Folgen nicht ausgeschlossen sind.