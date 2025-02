Tödlicher Unfall: Auto-Fahrer prallt frontal gegen Sattelzug

Der Auto-Lenker verstarb an der Unfallstelle.

Ein 28-jähriger Mann aus Wien lenkte am Dienstag, 11. Februar 2025, gegen 9.30 Uhr, einen Sattelzug auf der B 9 im Gemeindegebiet von Petronell-Carnuntum, aus Richtung Hainburg kommend in Fahrtrichtung Wien. Ein 52-jähriger slowakischer Staatsbürger lenkte zur gleichen Zeit ein Auto auf der B 9 in die entgegengesetzte Richtung. Das Auto sei auf die Fahrbahn des Sattelzuges gekommen und frontal gegen diesen geprallt.

Fahrer verstarb noch an Unfallstelle

Durch die Wucht der Kollision riss das linke Vorderrad der Sattelzugmaschine ab. Der Sattelzug touchierte die rechte Leitschiene, ehe er nach links abdriftete, die linke Leitschiene durchbrach und auf der Böschung der B 9 zum Stillstand kam. Der Lenker des Sattelzuges wurde mit leichten Verletzungen in das Landesklinikum Hainburg/Donau verbracht. Der Auto-Lenker verstarb an der Unfallstelle.

Straße gesperrt

Seine 27-jährige slowakische Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die B 9 ist im Bereich der Unfallstelle wegen der Bergung des Sattelzuges seit 9.30 Uhr gesperrt.