Beratung für Eltern: Unterstützung im Schulalltag in Graz

Eltern und Interessierte haben in Graz die Möglichkeit, sich in verschiedenen Bereichen des Schulalltags beraten zu lassen. Die Psychologin und systemische Familientherapeutin Linda Kordesch bietet Beratung zu Themen wie Lernatmosphäre, Hausaufgabensituationen und Konflikten rund um die Schule an. Wer sich fragt, wie die Lesefreude von Kindern gesteigert werden kann oder wie man die Aufmerksamkeit der Kleinen fördert, findet hier Unterstützung. Die Beratung ist offen für alle persönlichen Anliegen und wird regelmäßig zu festen Terminen angeboten. Die nächsten Beratungseinheiten finden am 24. Feber und 10. März statt.

Wichtige Infos zur Beratung in Graz Wann und Wo? Grabenstraße 90b jeweils von 15 bis 17 Uhr am: 24.2. | 31.3. | 28.4. | 26.5. | 30.6. | 28.7. | 25.8. | 29.9. | 27.10. | 24.11. | 22.12. Kaiserfeldgasse 25 jeweils von 14 bis 15.30 Uhr am: 10.3. | 14.4. | 12.5. | 16.6. | 14.7. | 11.8. | 15.9. | 13.10. | 10.11. | 15.12