Koalitionsverhandlungen: Kickl und Stocker bei Van der Bellen erwartet

Die Koalitionsgespräche zwischen der FPÖ und der ÖVP gehen weiter, doch Zweifel am erfolgreichen Abschluss wachsen. Besonders in der ÖVP mehren sich kritische Stimmen, die die Verhandlungen infrage stellen. Am Nachmittag wurde nichts Neues zu den Verhandlungen gesagt, aber FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Chef Christian Stocker sollten bei Bundespräsident Van der Bellen in der Hofburg erwartet werden.

Koalitionsgespräche im Konflikt

Zu Beginn der Gespräche gaben sich Kickl und Stocker versöhnlich, jedoch bleibt der Konflikt um das Innenministerium der zentrale Streitpunkt. Kickl bezeichnete dieses Ministerium als „freiheitliche Kernkompetenz“, während Stocker den Fokus auf eine inhaltliche Basis legte. Die ÖVP übt scharfe Kritik an der FPÖ. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer warf der FPÖ vor, im „Machtrausch“ zu agieren und nicht konsensbereit zu sein. In einer Gegenmaßnahme übergab die ÖVP der FPÖ ein Papier, in dem eine klare europäische Positionierung und eine Verurteilung des russischen Angriffskriegs gefordert werden.